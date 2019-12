Alimentazione più sana grazie alle immagini. Una raccolta di ebook per incoraggiare i bambini a mangiare le verdure

Recenti studi hanno dimostrato che i bambini assaggiano più volentieri le verdure se le hanno conosciute attraverso le immagini. Sulla base di questi risultati, sono state aggiunte nuove risorse a “See & Eat”, il progetto coordinato dalla Professoressa Carmel Houston-Price dell'Università di Reading (UK) e dalle Professoresse Giuseppina Cerrato e Paola Molina dell’Università di Torino, con il supporto della British Nutrition Foundation (BNF), che ha l’obiettivo di incoraggiare i bambini a mangiare le verdure attraverso la lettura di eBook interattivi.

“See & Eat” è stato finanziato da EIT Food, la comunità dell'innovazione sui prodotti alimentari dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), un organismo dell'Unione Europea, nell'ambito di Horizon 2020, il programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione. In “See & Eat” sono coinvolti inoltre European Food Information Council (EUFIC), Open University e Colruyt Group.

Sono stati progettati 24 eBook per aiutare i genitori a far familiarizzare i bambini con una maggiore varietà di verdure, e sono ora disponibili in italiano e in inglese (il prossimo anno verranno tradotti in altre tre lingue). Tutti gli eBook sono scaricabili gratuitamente dal sito https://www.foodunfolded.com/it/seeandeat (dopo aver creato un account), insieme a numerosi altri strumenti come i calendari per pianificare i pasti, le liste della spesa e le ricette adatte a tutta la famiglia. Seguendo le semplici istruzioni indicate sul sito, sarà possibile installare una app sviluppata in collaborazione con la Open University e scaricare gli eBook, utilizzabili da tablet e Ipad tramite tale app. Ogni eBook "See & Eat" racconta il viaggio di una verdura, dal campo coltivato alla cucina.

"L'obiettivo dello studio attuale - sottolinea la Prof.ssa Giuseppina Cerrato del Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino - è capire se gli eBook possono aiutare i bambini a diventare ancora più ricettivi verso verdure nuove o poco gradite. A differenza dei libri tradizionali, gli eBook possono essere personalizzati e presentano un certo grado di interattività che consente al bambino di sentirsi protagonista della storia che legge e quindi maggiormente coinvolto: è possibile infatti inserire foto o video che lo ritraggono durante l’acquisto, la preparazione o il consumo di verdure".

"Precedenti studi condotti dai colleghi di Reading - aggiunge la Prof.ssa Paola Molina del Dipartimento di Psicologia di UniTo - hanno mostrato che familiarizzare con immagini di verdure rafforza in bimbi di età prescolare il gradimento delle verdure e la volontà di assaggiarle, facilitando il compito dei genitori. L'accettazione da parte dei bambini di determinati cibi e l'atteggiamento positivo dei genitori durante l'esposizione a tali cibi sembra predire il gradimento e il consumo di questi anche a distanza di tempo. Siamo impazienti di verificare il potenziale di libri e di eBook anche su bimbi italiani, per poter fornire ulteriori strumenti a quei genitori che faticano ad introdurre determinati alimenti nella dieta dei propri figli".