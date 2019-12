Sgomberato il campo rom di via Germagnano, Appendino: "Entro gennaio 2020 area pulita"

Sono iniziate questa mattina nell'area sosta autorizzata di via Germagnano le operazioni di liberazione per l'abbattimento delle baracche, che avverrà nei prossimi giorni. "Entro i primi di gennaio - spiega la sindaca Chiara Appendino - tutta l'area sarà pulita".

Tutti i nomadi che vivevano nel campo (8 nuclei familiari, 72 persone in tutto, di cui 36 minori) lo hanno lasciato già nella giornata di ieri, trovando una diversa abitazione.

"Per queste persone - spiega la vicesindaco Sonia Schellino - rappresenta l'inizio di un percorso che punta a coniugare legalità a inclusione sociale attraverso, come prevede il nuovo regolamento comunale sui campi nomadi e l'accordo interistituzionale sottoscritto qualche giorno fa in Prefettura, la sottoscrizione di patto che implica specifici doveri e il rispetto di regole".