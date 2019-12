Bloccato nel ristorante mentre ruba in piena notte

Gli agenti del Commissariato San Paolo hanno arrestato un cittadino italiano di 40 anni, con precedenti di polizia a carico, per furto aggravato in un’attività commerciale.

Lunedì notte, poco dopo le 4, la titolare di un ristorante di via Frejus contatta la Polizia riferendo di assistere, tramite le telecamere collegate con il suo smartphone, a un furto in atto nel suo locale. Un uomo travisato che calza un passamontagna si aggira nel locale.

Gli agenti del commissariato inviati sul posto arrivano pochi istanti prima che il ladro si allontani e lo fermano. I poliziotti trovano il quarantenne, in possesso di un sacchetto contenente alcuni oggetti asportati dal ristorante: un IPhone 4, due orecchini in argento e più di 200 euro in contanti. Tutta la refurtiva viene poi restituita alla legittima proprietaria.

Gli agenti rinvengono anche arnesi atti allo scasso, motivo per il quale denunciano in stato di libertà il reo. L’uomo cerca anche di dissimulare la sua identità fornendo false generalità, anche per questo reato verrà denunciato.