Un nuovo caso per la "Vertenza Torino": chiude la Martor di Brandizzo, a rischio 117 posti di lavoro

Nel frattempo una società concorrente, la T.erre del Gruppo Borghi, con sede nel Modenese, si è detta disponibile ad affittare un ramo d’azienda Martor garantendo la prosecuzione dell’attività solo per 45 lavoratori.



“Continua inesorabile la crisi industriale del territorio - commentano Edi Lazzi, segretario della Fiom Cgil di Torino e Luca Pettigiani, responsabile della Martor per la Fiom di Torino -. Alle vicende già note tra cui Cnh, Mahle, Embraco, Alpitel, Comital, Lear, ora si aggiunge la Martor, che intende avviare rapidamente la procedura di licenziamento collettivo per tutti i dipendenti con una soluzione ipotizzata solo per 45 lavoratori su 117. Non è accettabile una soluzione solo per un terzo dei lavoratori: tutti gli attori di questa vicenda devono fare uno sforzo importante e necessario per garantire una continuità a tutti gli attuali dipendenti. Sono programmate le assemblee dei lavoratori ed insieme decideremo le iniziative da mettere in campo per la salvaguardia dell’occupazione”.



Intanto, dalle rsu della stessa T.erre è arrivata a stretto giro di posta la solidarietà ai colleghi della Martor. "Chiediamo urgentemente ai vertici dell'azienda un incontro per discutere dei destini occupazionali di tutti i lavoratori. Ribadiamo con forza che non accetteremo alcun licenziamento imposto".