Ospedale Maria Vittoria, inaugurate le nuove sale Osservazione Dea ed Endoscopia Digestiva

Buone notizie per l’ospedale Maria Vittoria di Torino: sono state infatti inaugurate le due sale di Osservazione Dea e Endoscopia Digestiva, spazi completamente rinnovati che consentiranno ai pazienti di ottenere un servizio sanitario migliore e al personale di lavorare in un luogo più confortevole.

I lavori nella Sala di Osservazione DEA, iniziati a settembre e terminati qualche giorno fa, hanno permesso un rinnovo edilizio, impiantistico e tecnologico, con un conseguente adeguamento normativo per la prevenzione incendi e la sicurezza elettrica. Grazie alla ristrutturazione è inoltre aumentato il numero dei posti in barella nella sala principale, da 8 a 10, ed è stato possibile ridurre gli spazi necessari per il posizionamento dei macchinari per merito dell’installazione dei nuovi testaletto. I locali risultano ora completamente climatizzati ed è inoltre presente un sistema di controllo con telecamere e impianto chiamata da singolo posto in grado di consentire agli infermieri di avere il controllo sui pazienti dalla loro postazione di lavoro.

Capitolo Endoscopia digestiva: la ristrutturazione degli spazi, dal 1 agosto al 15 novembre, si è conclusa e ha permesso alcune importanti modifiche edilizie e impiantistiche. Il rinnovo dei pavimenti e la sostituzione dei serramenti esterni ha consentito l’innalzamento della temperatura ambientale, mentre risultano notevolmente migliorate le illuminazioni e le condizioni di sicurezza rispetto al trattamento degli endoscopi. Le realizzazioni, accolte con entusiasmo e festeggiate dai dipendenti, rientrano in un piano più ampio che riguarda l’azienda.

Soddisfatto il presidente della Circoscrizione 4, Claudio Cerrato: “Inaugurare una nuova struttura e un cambiamento in itinere del pronto soccorso è un traguardo importante. Riuscire a seguire correttamente i nostri concittadini in una struttura che si avvicina agli standard migliori è un obiettivo. Il Maria Vittoria non solleva mai problematiche e questo è un vostro merito”.