Cumiana, tre sospetti a bordo di un'auto fermati dai carabinieri: due scappano e uno denunciato

I Carabinieri della Stazione di Cumiana nella serata di ieri hanno intercettato un'auto sospetta, una Bmw 320d grigia con a bordo tre soggetti, che si aggirava in paese, in strada Pieve.



Quando i militari hanno fatto fermare l’auto, i due soggetti passeggeri sono scesi di corsa fuggendo nei campi vicini facendo perdere le loro tracce. L’autista, invece, è rimasto a bordo dell’auto, sulla quale i militari hanno trovato alcuni indumenti adatti a travestirsi nascondendo la propria identità, un paio di guanti e un cacciavite di grosse dimensioni.



Nel territorio di Cumiana e dei Comuni limitrofi non sono stati al momento riscontrati furti commessi o tentati e l’autista, un uomo di 32 anni di origini romene residente a Torino, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di oggetti atti allo scasso.