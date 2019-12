Lotta alla 'ndrangheta tra Torino e Carmagnola: blitz all'alba della Guardia di Finanza e 8 arresti. C'è anche l'assessore Roberto Rosso

Terremoto 'ndrangheta in Piemonte. E' scattato nelle prime ore della giornata di oggi il blitz della Guardia di Finanza per infliggere un colpo pesante alla presenza della 'ndrangheta sul territorio torinese, in particolare tra il capoluogo e Carmagnola. E tra le persone finite in manette c'è anche l'assessore regionale ai Diritti Civili, Roberto Rosso, già parlamentare di Forza Italia e anche candidato sindaco per il Comune di Torino negli anni scorsi.