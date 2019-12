Scende dall'auto della mamma e viene investita: ragazzina di 15 anni in prognosi riservata

Ancora un dramma, questa mattina, sulle strade di Torino. Pochi minuti prima delle 8, in corso Unione Sovietica all'angolo con corso Bramante, si è verificato un altro grave incidente.



Una Volkswagen T-Roc che percorreva corso Turati in direzione Stupinigi ha infatti investito, nella carreggiata centrale, una ragazza di 15 anni che, appena lasciata all'incrocio dalla mamma in auto, ha attraversato il corso Unione Sovietica da corso Bramante verso la caserma.



L'automobilista si è fermato a prestare soccorso ed è risultato negativo all'alcoltest. La ragazza è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale C.T.O. dove i medici si sono riservati la prognosi.



Sul posto sono intervenuti gli Agenti della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino.