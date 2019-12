Presidio comunista sotto la Regione: "L'arresto di Rosso ha inquinato il voto, elezioni subito"

L'arresto di Roberto Rosso, ex assessore della Giunta Cirio, continua a far discutere. Nel "day after" all'operazione che ha smascherato i rapporti tra l'esponente politico di Fratelli d'Italia e alcune persone legate alla 'ndrangheta, Rifondazione Comunista ha organizzato un presidio per chiedere un immediato ritorno al voto.