Unioni montane incontrano l'assessore Fabio Carosso: "Importante attuare legge montagna"

In Uncem a Torino, è stata la prima occasione di scambio di proposte e idee per costruire un pezzo di futuro per la montagna piemontese. Sin dall'insediamento della Giunta, Uncem con il Presidente Lido Riba, ha chiesto alla Regione di attuare pienamente la legge montagna 14-2019, 38 articoli, che necessita di 11 regolamenti e decreti attuativi. Tra questi, la Strategia per la montagna e le modalità di riparto del fondo montagna alle Unioni montane. Il fondo oggi ammonta a 11,5 milioni di euro. Il regolamento avrà funzionalità già per il 2020, dunque va scritto subito.