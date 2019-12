Bionic People, riscoprire l'amore per la vita grazie agli altri

Ragazze e ragazzi con disabilità motoria che hanno scoperto o riscoperto l'amore per la vita: si è presentata così l'associazione Bionic People, nata a giugno 2019 su iniziativa dell'atleta paralimpico Alessandro Ossola.

Nel primo periodo di attività sono stati reclutati ventuno testimonial con l'organizzazione di numerosi incontri nelle scuole e partecipazioni a eventi sportivi, interviste, programmi televisivi e radiofonici e sfilate di moda in Italia e non solo. A spiegare le motivazioni che hanno portato alla nascita dell'associazione è lo stesso Ossola: “Moltissime persone - spiega – non reagiscono alla propria condizione: partendo da questo presupposto abbiamo capito che l'unico modo di incoraggiarli sarebbe stato quello di raccontare le storie di chi, come noi, aveva superato le difficoltà. Non è raro, purtroppo, vedere qualcuno vergognarsi della propria protesi”.

Bionic People lavora su diverse tematiche, tra cui la prevenzione: “Uno dei nostri obiettivi – prosegue – è quello di sensibilizzare sulla sicurezza stradale, facendo capire quello che può succedere quando si passa con il semaforo rosso o quando si impenna con il motorino. Il nostro metodo si sviluppa in tre passaggi: realizzare quello che è successo, tornare a sorridere facendo quello che più piace e, infine, porsi nuovi obiettivi”.

Tra i testimonial sono presenti anche Chiara Bordi, terza classificata a Miss Italia 2018, e Valentina Acciardi, partecipante al Grande Fratello 13 e autrice del libro “Mi riprendo la vita con una mano sola”: “Con Alessandro – dichiara la Bordi – ho subito condiviso gli stessi valori, da promuovere incoraggiando e spronando le persone attraverso lo sport, la moda e gli eventi; le nostre giornate nelle scuole hanno anche l'obiettivo di contrastare il bullismo contribuendo a distruggere i pregiudizi sulla disabilità”.

“Ho sperimentato – aggiunge la Acciardi - le stesse cose su me stessa: trovando il coraggio di raccontarmi sono riuscita a superare i traumi. Quando vinci una battaglia come questa hai qualcosa in più e non in meno”. Nel 2020 Bionic People ha in programma di realizzare diverse nuove iniziative, tra cui altri eventi di sensibilizzazione all'interno di scuole e ospedali attraverso lo sport, la moda e lo spettacolo.