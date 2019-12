Centro preso d’assalto per gli ultimi regali di Natale: la municipale chiude via Santa Teresa

E’ caos natalizio a Torino. Nell’ultima domenica che precede il Natale, il centro cittadino è stato letteralmente preso d’assalto da tantissimi torinesi che si sono riversati nelle vie con più negozi per gli ultimi acquisti.

Visti i tantissimi pedoni e l’elevato numero di auto presenti, la polizia municipale ha deciso di chiudere via Santa Teresa, all’angolo con via XX Settembre. Il motivo? Precauzionale, per evitare ingorghi e intasamenti nei pressi di piazza San Carlo, dove l’attraversamento continuo di persone tra la piazza e via Roma avrebbe creato problemi.

Natale è alle porte e per i torinesi l’opportunità di usufruire dei tanti negozi presenti in centro è stata troppo ghiotta. Qualche problema, insomma, era lecito aspettarselo. Chi sorride sono senza dubbio i commercianti. Per gli automobilisti, invece, una domenica davvero da incubo.