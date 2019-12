"Super Fantasy Magic Show" tra divertimento e illusione alla Casa del Teatro Ragazzi di Torino

Dal 26 dicembre al 6 gennaio torna l’appuntamento con l’illusionismo alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino con lo spettacolo Super Fantasy Magic Show. Gli artisti del Circolo Amici della Magia di Torino, la più importante realtà magica italiana, fucina di grandi nomi (come Brachetti, Alexander e Luca Bono) daranno vita ad uno spettacolo unico, divertente e magico, adatto ai giovani spettatori così come a quelli adulti che non hanno perso la voglia di lasciarsi stupire ed incantare. 18 spettacoli, tra pomeridiane e serali, fanno di questo spettacolo forse il titolo con maggior numero di repliche delle feste torinese. Il pubblico è invitato a raggiungere il teatro con un po’ di anticipo, per non perdersi il pre-show magico a cura di Magic Willy, all’ingresso della Casa del Teatro che contribuirà a condurre gli spettatori nel mondo dell’illusione ancor prima di varcare la soglia della sala. Tra i protagonisti il ventriloquo Rafael Voltan che con la sua insolente giraffina Gi (da cui il nome Gi&Rafa) è stato recentemente protagonista di una divertente esibizione a Tu si que vales, al fianco di Rudy Zerbi. E ancora Marco Aimone, Presidente del Circolo di Torino, nelle vesti del magico giullare, filo conduttore dello spettacolo; i multiformi personaggi di Arturo, la SandArt di Mister Brondino e gli esperimenti di mentalismo e telepatia di Madame Zorà (che hanno lasciato sbalorditi i giudici di Italia’s Got Talent), .