Caos Flixbus, notte da incubo al terminal dei bus di Torino: saltano corse per Parigi

Notte di tensione e di passione al terminal dei bus di corso Vittorio. Un pullman rotto e due corse saltate hanno creato diversi disagi nella notte di ieri, tanto da obbligare la polizia a intervenire per gestire l’ordine pubblico.

Tutto è nato da un guasto a un mezzo. I passeggeri, non potendo partire alla volta di Parigi, hanno provato a salire sul bus successivo. Peccato che quest’ultimo, che avrebbe dovuto arrivare nella capitale francese la vigilia di Natale, fosse già pieno. L’autista, in pratica, si è visto costretto a chiamare le forze dell’ordine a causa del naturale surriscaldarsi degli animi. Sessanta infatti erano i prenotati, a fronte di 47 posti disponibili.

Dopo ore e ore di trattative e mediazione, in cui gli agenti intervenuti hanno fatto non poca fatica a tenere sotto controllo la situazione, poco prima dell’una, con l’arrivo del responsabile di Flixbus è arrivata anche la batosta per i tanti passeggeri in attesa: nessuno, o quasi, è potuto partire verso la meta prescelta. Solo una famiglia ha deciso di prendere il pullman delle 4:40. Tutti gli altri, tra cui una donna incinta e un asmatico, sono rimasti a terra. Non avendo Flixbus dato loro un hotel, la compagnia di viaggio ha aperto le porte del pullman per consentire loro di stare al caldo, sfuggendo al freddo della notte. Una toppa che non ha peró migliorato l’umore dei passeggeri.

Quel che è certo è che gli agenti si sono ritrovati a gestire una situazione potenzialmente esplosiva, mentre i passeggeri hanno visto sfumare il loro viaggio, tra rabbia e delusione. Tra loro una famiglia di venezuelani, “costretti” a rimanere a Torino a causa del disguido. Qualcuno proverà a raggiungere Parigi nella giornata di oggi, ma il danno pare ormai essersi consumato: per decine di passeggeri Flixbus sarà una vigilia di Natale da incubo.