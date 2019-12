1.500 euro a cento torinesi che non usano o rottamano l'auto

1.500 euro dalla giunta Appendino a cento torinesi che non hanno l’auto o sceglieranno di “abbandonarla”, usando al suo posto bus, biciclette o monopattini o i mezzi in sharing. Lunedì la giunta Appendino ha approvato una delibera che, nell’ambito del progetto MaaS (Mobility as a Service) per lo sviluppo di una mobilità sostenibile, mette a disposizione 340 mila euro per l’iniziativa. Centoventicinquemila e 500 verranno dati dal Ministero dell’Ambiente, mentre il resto dal Comune di Torino.

Con questi soldi 5T avrà il compito di sviluppare un’App che fornirà in tempo reale informazione sugli spostamenti, aggregando i dati di tutti i mezzi di trasporto – da bus, tram e metro, fino a quelli in condivisione come auto, bici e monopattini - utili a pianificare i viaggi. Sempre tramite l’applicazione verranno gestite le prenotazioni e i pagamenti dei servizi, tramite un unico abbonamento o borsellino elettronico.

“Trattandosi di una assoluta novità, -spiega la sindaca di Torino Chiara Appendino su Facebook - tale sperimentazione è partita dapprima con i dipendenti General Motors e, ora, siamo pronti a iniziare a estenderlo ai cittadini”.

Per incentivare il progetto, come precisa la prima cittadina, “verranno messi a disposizione circa 1500 euro in buon mobilità per 100 torinesi che dimostreranno di non avere un auto o di essere disposti a rottamarla”.