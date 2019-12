A Settimo il centro si collega a Borgo Nuovo, al via in primavera i lavori per la passerella di via Brofferio

Inizieranno nella primavera 2020 i lavori per riaprire la passerella di via Brofferio di Settimo Torinese, che collega il centro a Borgo Nuovo. Ad annunciarlo tramite il suo profilo Facebook la sindaca Elena Piastra.

Il progetto esecutivo per i lavori è stato approvato una settimana fa in Giunta. “Un ultimo passaggio – commenta la prima cittadina - di un procedimento che nei prossimi mesi tornerà a rendere agibile l'infrastruttura e restituirà un collegamento fondamentale che i settimesi attendono da quasi due anni”.

L’opera costerà 242.000 euro: il cantiere dovrebbe partire a marzo, non appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno. “La previsione – spiega Piastra - è di riaprire la passerella per l’inizio del prossimo anno scolastico”.

“Quando ci siamo insediati, la situazione che abbiamo “ereditato” dalla precedente amministrazione era di un costo stimato di 880.000 euro e una previsione di inizio lavori nel 2021. Non appena eletta sindaco a giugno la passerella è stata una priorità assoluta e il primo dossier a cui ci siamo dedicati. Il nostro impegno di riaprire il prima possibile è stato mantenuto e permette di rimetterla a disposizione dei settimesi con più di un anno di anticipo e con un grande risparmio per i cittadini, rispetto alle ipotesi fatte in precedenza” conclude la prima cittadina.