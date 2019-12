Furto in casa la vigilia di Natale e fuga a tutta velocità: arrestati due ventisettenni

La sera della vigilia di Natale, poco prima delle 23, la polizia è intervenuta in via Fratelli Calandra, a Torino, per la segnalazione di un furto.

Giunti sul posto, gli agenti hanno notato due persone darsi alla fuga in direzione di corso Vittorio Emanuele II. I due prima hanno cercato di nascondersi tra le auto in sosta, per poi deviare verso via Mazzini.

Saliti su un'auto, con altri due passeggeri a bordo, è iniziato un lungo inseguimento per la città, terminato in corso Traiano, quando i quattro occupanti dell’auto hanno abbandonato il veicolo e sono fuggiti scavalcando il cancello di un condominio. Gli agenti sono quindi riusciti a bloccare in via Monastir, nonostante la resistenza opposta, due delle quattro persone in fuga, il conducente dell’auto e il passeggero che viaggiava al suo fianco.

Le persone fermate, entrambe ventisettenni, sono state arrestate per furto aggravato in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. Al conducente dell’auto, inoltre, oltre alle diverse sanzioni per la violazione del codice della strada, è stato contestato il tentato omicidio per aver cercato di investire l’agente di polizia per darsi alla fuga.