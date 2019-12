Sequestrato un autolavaggio di via Pollenzo senza autorizzazione sanitaria

Nella giornata di ieri la polizia municipale ha eseguito un accesso ispettivo in un autolavaggio di via Pollenzo, a Torino. Stante le condizioni dell'attività, che si presentavano precarie e insicure, è stato sanzionato chi stava sostituendo il titolare per attività di autolavaggio senza titolo autorizzativo (nello specifico, sprovvisto di autorizzazione sanitaria e senza autorizzazione allo scarico). Effettuato il sequestro amministrativo dell'autolavaggio e richiesto l'intervento di SPRESAL.