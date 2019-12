Valentino, uno spiraglio di luce per i locali chiusi. Iaria: "Lavoriamo su bandi per la concessione"

Uno spiraglio di luce per i locali notturni del Valentino. Come annunciato oggi, nella conferenza stampa di fine anno, l'assessorato all'Urbanistica sta lavorando per pubblicare nel 2020 i bandi per la concessione di alcune strutture.

"Stiamo lavorando - ha chiarito l'assessore all'Urbanistica Antonino Iaria - per i bandi. Sono diversi gli assi su cui lavoreremo: in primis entro febbraio vogliamo elaborare una cornice normativa chiara, per evidenziare cosa si può fare nel parco e come potranno essere utilizzate le strutture". "I paletti - ha proseguito Iaria - saranno due: niente abusi edilizi e lavoraremo per la semplificazione delle norme. I locali all'aperto potranno essere usati solo temporaneamente, quindi in primavera ed estate".