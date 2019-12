Mercato immobiliare: tengono i prezzi medi degli immobili e degli affitti a Torino

Il terzo trimestre del 2019 per il mercato immobiliare del Piemonte si chiude con un bilancio tutto sommato positivo. Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it il prezzo medio richiesto per le abitazioni in vendita, rispetto al giugno scorso, è rimasto pressoché invariato (-0,2%). Per i canoni di locazione è stato registrato invece un incremento dell’1%. Per acquistare una casa in Piemonte saranno necessari in media 1.516 euro al metro quadro, mentre per l’affitto serviranno 7,75 euro/mq.