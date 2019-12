Bus in fiamme in corso Orbassano: salvo l'autista

Bus in fiamme questa mattina a Torino. Un mezzo della linea 5 ha preso fuoco in corso Orbassano, poco dopo aver lasciato il deposito.

A lanciare l'allarme è stato lo stesso autista, che è riuscito a mettersi in salvo e chiamare i pompieri: secondo le prime informazioni sembra che nessun sia rimasto coinvolto. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire le cause del rogo.

Negli scorsi mesi diversi bus del partecipata comunali di trasporti hanno preso fuoco: la Procura di Torino ha aperto anche un fascicolo di indagini per incendio e lesioni colpose. Contemporaneamente Gtt ha avviato un'indagine interna.