Prova a darsi fuoco e a gettarsi nella Dora: 61enne salvato da un intervento della Polizia

Sul posto infatti è immediatamente intervenuta la Volante Milano 1. Gli agenti sono riusciti ad afferrare l'aspirante suicida proprio mentre stava per gettarsi in acqua. "Perché mi volete salvare? La mia vita non ha senso" ha ripetuto più volte l'uomo all'indirizzo dei poliziotti. In mano, nel momento del salvataggio, aveva ancora l'accendino con cui voleva darsi fuoco.