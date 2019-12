Venaria Reale, finisce fuori strada con l'auto: muore pensionata

Incidente fatale ieri sera a Venaria Reale per Adriana Ferreri, sulla provinciale della Mandria. L’83enne è finita fuori strada con la sua auto nei pressi dell’incrocio con via della Madonnina, terminando la sua corsa in un fosso. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare e la pensionata è morta. Inutili i tentavi del 118 di rianimarla.

Secondo una prima ipotesi la donna potrebbe aver avuto un malore al volante, ed essere quindi deceduta in conseguenza di questo e non per lo scontro. I Carabinieri stanno facendo ulteriori approfondimenti.