Regione, Pd: "Bene codice deontologico, ma partiamo da quello che esiste già"

“Ottima iniziativa ma partiamo da quello che in Italia esiste già. Ad esempio, la Regione Piemonte aderisce ad ‘Avviso Pubblico’: quindi, partiamo dalla Carta di Avviso Pubblico avendo la capacità di adattarla per la realtà piemontese”: con queste parole il Capogruppo Domenico Ravetti commenta l’annuncio del Presidente Cirio di voler adottare un codice deontologico per i consiglieri regionali.