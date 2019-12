Rave di capodanno all'ex cartiera di Cirié, i carabinieri presidiano la zona invasa da migliaia di giovani

Una schiera di carabinieri presidiano la zona, migliaia di giovani da tutta Italia e da mezza Europa arrivano sul luogo alla spicciolata, chi in auto, chi in camper, chi camion e chi in treno: è la situazione che si presenta stamattina a Cirié, che si appresta a ospitare la più controversa festa di Capodanno del Torinese: il "rave party" clandestino che probabilmente si terrà all'interno dell'ex cartiera di località Remondi.

Migliaia i giovani attesi per la festa non autorizzata che, nelle intenzioni degli organizzatori, dovrebbe durare almeno fino al 2 gennaio. Ovviamente di un'altra idea sono i carabinieri di Venaria, che da ieri presidiano la zona con l'intenzione di effettuare controlli sull'uso di droga e alcol, ma anche per monitorare i flussi dei partecipanti, che vengono identificati uno ad uno e rischiano una denuncia per invasione di terreni ed edifici privati. Ieri notte i carabinieri hanno già identificato 80 persone che erano dentro il capannone dell'ex cartiera.

Già sei anni fa, sempre nello stabile di Cirié, oltre duemila persone parteciparono a un "rave party" per festeggiare l'ultimo dell'anno con la musica techno.