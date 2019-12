Tav: arresto Nicoletta Dosio, alle 18 fiaccolata di solidarietà in Val di Susa

Non si ferma la protesta No Tav dopo l'arresto di Nicoletta Dosio, l'ex insegnante di 73 anni condannata in via definitiva a un anno di reclusione per aver preso parte, nel marzo 2012, a una manifestazione contro l'alta velocità. Oggi pomeriggio alle 18, in piazza del Comune a Bussoleno, il movimento No Tav ha organizzato una fiaccolata di solidarietà per la pasionaria, che ieri sera è stata accompagnata dai carabinieri al carcere di Torino. "Il coraggio e la determinazione di Nicoletta - scrivono i No Tav su Facebook - sono qualcosa di incomprensibile alla magistratura, sono reati. Per tutti noi sono atti d’amore, come quello che abbiamo tutti e tutte per Nicoletta, che non riesce a essere portata via con facilità perché la gente di Bussoleno si è catapultata in strada. Quell'amore dobbiamo restituirgliene il doppio, lottando ancora, mobilitandoci per liberarla, insieme a tutti gli altri e le altre No Tav".

Dopo la fiaccolata in Val di Susa, poco prima di mezzanotte, davanti al carcere di Torino i militanti No Tav si ritroveranno per brindare in nome di Nicoletta "alla sua coerenza e alla lotta per difendere il futuro di tutti noi".

Dinanzi al penitenziario saranno presenti anche gli attivisti del Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino. "La giustizia non è tale quando diventa strumento di repressione. L'arresto di Nicoletta Dosio è un atto fuori misura, il gesto scomposto di un potere che non sa accettare il dissenso. A Nicoletta e a tutti gli attivisti che ovunque subiscono misure sproporzionate ricordiamo con un abbraccio le parole di Gandhi: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci".

Ci saranno anche i rappresentanti di Potere al Popolo, che spiegano: "I veri criminali sono quelli che avvelenano le nostre terre, fanno crollare ponti e autostrade per guadagnare di più, devastano territori già a rischio idrogeologico. Nicoletta, così come tutti gli altri attivisti No Tav, combatte da decenni contro devastazione ambientale, speculazione e malaffare, i cui interessi sul Tav sono emersi anche nella recente inchiesta torinese che ha svelato i rapporti tra diversi esponenti della politica cittadina e la 'ndrangheta".