A Chieri Capodanno in piazza con i Panpers

Martedì 31 dicembre Chieri festeggerà l’arrivo del Nuovo Anno in piazza con cabaret, musica ed il brindisi a mezzanotte. A partire dalle 22,00, l’Area spettacolo del Polo Culturale ex Tabasso (Via Vittorio Emanuele II, 1), ospiterà il “Capodanno Insieme” organizzato dal Comune di Chieri, in collaborazione con Pro Chieri, che per la prima volta vuole offrire in piazza ai cittadini un momento condiviso di festa, svago e divertimento. Sarà presente il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero.

Ad aprire la serata sarà il derby che vedrà il duo comico dei PANPERS cimentarsi contro BTEATRO. Dalle 23 dj-set con Giorgio Simolo GEƎK.

“Vogliamo aprire il nuovo anno con un sorriso - spiega l’assessore alla Cultura Antonella Giordano - come amministrazione abbiamo fortemente voluto organizzare un momento in cui la comunità chierese si ritrova insieme in piazza per festeggiare insieme. E siamo felici di ospitare due affermati cabarettisti come Andrea Pisani e Luca Peracino, ovvero i PANPERS, mattatori della trasmissione Colorado e che il 31 dicembre a Chieri sfideranno in un Derby comico i BTEATRO. Credo che comicità e musica in piazza possano rappresentare un dono gradito soprattutto a coloro che non hanno la possibilità di trascorrere le festività altrove. E per una sera, insieme, dimenticare i tempi tristi e complicati che stiamo attraversando, augurandoci un anno dove paura e rancore possano cedere il passo a nuovi orizzonti di speranza”