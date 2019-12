“Architetti all'opera” ha vinto il concorso fotografico “La Quattro è casa tua”

Due bambini che giocano alle costruzioni, uno di fronte all'altro, nel parco della villa Tesoriera: “Architetti all'opera” (di Leonardo ed Ettore Lanzano) è la foto vincitrice del concorso “La Quattro è casa tua”, scelta come copertina dell'edizione 2020 del calendario della Circoscrizione 4 (disponibile per il download all'indirizzo http://www.comune.torino.it/circ4/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4345 ).

Lo scatto è particolarmente suggestivo, anche perché gli autori sono gli stessi protagonisti ritratti nell'immagine: “Anche in quest'occasione - dichiara il presidente Claudio Cerrato - l’invito è stato accolto con grande impegno, l’interesse che gli scatti fotografici pervenuti sono stati in grado di suscitare è molto alto. Un particolare saluto di incoraggiamento va ai giovanissimi vincitori, due fratelli che avranno la gioia di vedere la loro fotografia stampata in copertina e che potranno rivedersi in essa”.

La fotografia è proprio uno dei mezzi scelti dalla Circoscrizione per la promozione dei suoi quartieri: “Il ringraziamento alle partecipanti e ai partecipanti – prosegue Cerrato - è come sempre sentito e sincero: il nostro territorio e i nostri beni comuni hanno bisogno della loro presenza e del loro coinvolgimento, che questo calendario testimonia e racconta attraverso le immagini”.

Le altre foto selezionate ritraggono diversi scorci di San Donato, Campidoglio e Parella, tra cui il parco della Pellerina (gennaio e agosto), Via Vagnone (febbraio), lo spazio anziani di Via Pilo 50/a (marzo e ottobre), Via Musinè (aprile), il parco Dora (maggio), Borgo Vecchio Campidoglio (giugno e dicembre), Via Nicola Fabrizi (luglio), Via Asinari di Bernezzo (settembre) e la lapide in memoria delle sorelle Arduino in Corso Lecce (novembre).