Iniziare il nuovo anno all’insegna della multiculturalità: cibo, musica e balli internazionali questa sera a Torino

È arrivato l’ultimo dell’anno, un giorno importante per salutare il 2019 e ricordare tutti gli avvenimenti che lo hanno caratterizzato. Una data che, nel bene e nel male, ci strappa sorrisi e un velo di nostalgia, ma l’importanza principale di questa festa è soprattutto il passaggio all'anno che verrà. Come un vecchio detto dice “chi fa … il primo dell’anno, fa … tutto l’anno!”, quindi buoni propositi, festeggiamenti e allegria sono necessari per (ri)partire al meglio.

Se alcuni di voi non hanno ancora nulla in programma dopo il cenone, a partire dalle ore 23 di questa sera al Re Gaga, in via Reiss Romoli, 102, ci terrà un evento di benvenuto al 2020 carico di intercultura e divertimento. Organizzato da Désirée Betty, di origine ivoriana e conosciuta come MissJey, insieme all’appoggio delle Associazioni culturali AIP (Associazione degli Ivoriani in Piemonte) e Panafricando, l’intento è quello di incontrarsi tra persone di diversa provenienza per brindare a un nuovo anno che sia per tutti più ricco di valori e più aperto a comprendere le differenze culturali. Arrivata a Torino quindici anni fa, Désirée si è sempre dedicata all’interculturalità e all’integrazione e questo è un modo efficace e gradevole per favorire la conoscenza dell’altro.

A partecipare sono italiani, marocchini, nigeriani, senegalesi, ghanesi, ivoriani e la serata è aperta a tutti: “più ci mischiamo, meglio è. Vogliamo stimolare, risvegliare la cittadinanza attiva soprattutto dei giovani, e il miglior modo per farlo è attraverso le attività che preferiscono, come la musica, il ballo e il cibo. In questo modo le contaminazioni culturali avvengono senza nessun sforzo e divertendosi. Diventa un qualcosa di naturale e piacevole”.

Nelle scorse edizioni sono stati ospiti alcuni personaggi famosi, come i Lingalo House, i Civukappa, Agnero Fernandez e molti altri artisti. Per quest’anno, purtroppo, non è prevista nessuna partecipazione speciale, ma l’ambientazione calorosa e accogliente non mancherà mai.