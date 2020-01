Dosio, presidio No Tav nella notte di Capodanno davanti al carcere delle Vallette

Capodanno di fronte al carcere delle Vallette, per manifestare la propria solidarietà a Nicoletta Dosio, 73 anni, storica attivista No tav che il 30 dicembre è stata arrestata e portata in carcere.

A dar vita a questa manifestazione, ieri sera verso mezzanotte, un presidio di oppositori alla Torino-Lione che ha voluto da un lato ribadire la propria vicinanza alla donna e dall'altro tenere accesi i riflettori sulla sua vicenda.

La Dosio, condannata ad un anno di reclusione per una protesta nel 2012 al casello di Avigliana sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, ha rifiutato misure alternative di reclusione. "Sto bene e sono contenta della scelta che ho fatto - ha fatto sapere la donna -: è il risultato di una causa che è giusta e bella". E ha aggiunto, rivolgendosi ai manifestanti: "L'appoggio e l'affetto che mi avete dimostrato dimostra che ho fatto la scelta giusta, percepisco la solidarietà collettiva e capisco in prima persona cosa sia una famiglia di lotta".



Intanto, nella sentenza della Cassazione che ha portato all'incarcerazione dell'attivista No Tav, si legge come pur non essendosi resa responsabile di violenza o di minacce, Dosio sia da considerarsi colpevole per "l'apporto materiale e morale alla manifestazione".