Moncalieri, polemiche per i dossi installati in strada Marsè

E' la prima polemica del 2020, visto che la loro installazione è terminata durante i giorni delle feste di fine anno.

Una serie di dossi è stata installata in strada Marsè, a Moncalieri, per limitare la velocità in una via in cui il problema era molto sentito dai residenti, viste che non vi erano semafori in grado di rallentare o frenare coloro che decidevano di percorrere quel tratto ad alta velocità. Il tutto mettendo a rischio gli abitanti della zona, che si trova nella periferia della della città, collegando la borgata di Testona con il centro commerciale del 45° Nord.

Proprio il fatto che la conclusione dei lavori sia avvenuta durante il periodo delle feste ha sollevato ulteriori perplessità. Sono numerosi gli automobilisti, infatti, che non condividono l'uso di questi dissuasori della velocità, soprattutto per il rischio che si corre di danneggiare le vetture.