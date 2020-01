Musei, teatro e concerti per tutta la famiglia: gli eventi nel weekend dell'Epifania a Torino

Inizia il primo, lungo weekend del 2020, che porta con sé tanti eventi a Torino e dintorni per chiudere in bellezza le festività natalizie.

Il 6 gennaio, al Teatro Superga di Nichelino, gran concerto dell’Epifania con la Filarmonica San Marco in “Wind Orchestra”, che vede la partecipazione della solista americana Laura Bennett Cameron, fagottista di fama internazionale. La Filarmonica eseguirà brani dei più grandi compositori del passato come Rossini, Verdi, Weber, Mascagni e Bizet. Inizio ore 17.30.

Al Caffè al Bicerin di Torino, in piazza della Consolata, è in arrivo una Befana d’eccezione. Proseguendo una vecchia tradizione a chiusura delle festività natalizie, lunedì, a partire dalle ore 15, offrirà alla cittadinanza un gianduiotto gigante da 5 chili. Un’iniziativa che chiude simbolicamente i festeggiamenti degli ultimi mesi del 2019, per i 256 anni di attività, in un locale che conserva intatto il suo fascino con un’atmosfera e un’accoglienza tipiche delle cioccolaterie ottocentesche. La storica bevanda torinese, composta da cioccolata, caffè e crema di latte, servita in piccoli bicchieri senza manico, è nata proprio in questo caffè, che, da allora, ne porta il nome e ne conserva gelosamente la ricetta originale.

Tanti anche gli appuntamenti teatrali. Fino a domenica 5 gennaio il Teatro Astra di Torino ospita “Queen Lear”, una tragicommedia musicale en travesti ispirata al “Re Lear” di Shakespeare, scritta dalla drammaturga Claire Dowie, musicata da Enrico Melozzi, diretta e interpretata dalle Nina’s Drag Queens. Un’opera che raccoglie temi importanti del nostro tempo: la vecchiaia, l’integrazione, la malattia e la morte, il dramma familiare in una società disgregata nella quale i padri lasciano in eredità ai figli un futuro incerto e cupo. Nel solco della tradizione shakespeariana, uno spettacolo popolare e alto al tempo stesso, che prende forza dalle contaminazioni tra i generi. Per info e orari: www.fondazionetpe.it

Al Teatro Alfieri, sabato 4, doppia replica di “Cenerentola. Il musical”, della Compagni Le Formiche, che riscopre la celebre storia dei fratelli Grimm con un testo originale, ricco di magia e divertimento. Il cast, composto da oltre venti elementi, ricrea sul palco tutta l’atmosfera di un’epoca passata, con sontuosi costumi settecenteschi e sorprendenti scenografie. Le musiche orchestrali inedite accompagnano le vivaci e coinvolgenti coreografie corali, mentre spettacolari effetti scenici vi trascineranno nell’incantesimo di una serata indimenticabile. Per info: www.cenerentolailmusical.com

Dopo il grande successo d i “La lettera”, Paolo Nani torna al Teatro Gobetti con “ L’arte di morire ridendo ”, spettacolo del Teatro Filodrammatici di Milano acclamato al London Mime Festival. Al culmine di una tournée, due clown si trovano ad affrontare il più fatale momento della vita: la fine. Fino al 6 gennaio ( www.teatrostabiletorino.it ).

Immancabile come ogni anno, durante le feste, l’esilarante commedia “Forbici follia” di Paul Portner al Teatro Gioiello, con la Compagnia Torino Spettacoli (www.torinospettacoli.com), nella traduzione di Gianni Williams, che ne cura la regia con Simone Moretto. Al piano superiore di un salone di parrucchieri viene commesso un omicidio. Quattro sospettati abitanti della città (un parrucchiere, una sciampista, un sedicente antiquario, e una cliente dell’alta borghesia) sono costretti a difendersi dall’accusa di omicidio. Il commissario, per lo svolgimento delle indagini, chiederà l’aiuto degli unici testimoni presenti sul luogo del delitto (gli spettatori), allo scopo di trovare la soluzione del caso che porterà ogni sera a un finale diverso.

La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani accoglie il “Super Fantasy Magic Show” con gli Artisti del Circolo della Magia di Torino: uno spettacolo dinamico e travolgente, adatto a tutta la famiglia. Meraviglia, sorpresa e divertimento per trascorrere novanta minuti di grande spettacolo tra realtà e illusione, in un universo fiabesco guidati da personaggi magici (www.casateatroragazzi.it).

Infine, Stiles & Drewe, il pluripremiato gruppo musicale autore di “Honk! “e “Mary Poppins”, presenta “I Tre Porcellini” al Teatro della Concordia di Venaria, per la rassegna “Favole a merenda”, adatto a tutta la famiglia. Questa nuova versione della celeberrima fiaba si arricchisce di canzoni orecchiabili, rime intelligenti e fascino giocoso, comunicando anche messaggi importanti sui temi della casa e della famiglia. Tutte le info su: www.teatrodellaconcordia.it

Molto ampia anche l’offerta di intrattenimento del sistema museale torinese. Al Museo Nazionale del Cinema, dalle ore 16.30, per festeggiare l’Epifania e salutare le festività natalizie, i visitatori potranno partecipare al laboratorio dedicato alla magia degli effetti speciali “É arrivata la Befana!”. Prenotazione obbligatoria sul sito www.museocinema.it

Il Museo Egizio (www.museoegizio.it), fino a domenica 5 gennaio propone alle famiglie gli appuntamenti “A casa di Kha” e “Il potere magico degli amuleti egizi”; o, ancora, il laboratorio “Geroglifici… che emozione” per bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori: un viaggio alla scoperta dell’affascinante scrittura dei faraoni. Infine, lunedì 6 gennaio, “Seshen: luce di vita eterna”, che comprende una visita speciale e un laboratorio creativo.

Infine, i Musei Reali, sabato 4 e lunedì 6 gennaio, offrono ancora due occasioni per partecipare al laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni “Un Natale da Re”, che permette di scoprire come venivano realizzate decorazioni preziose ai tempi dei Savoia. Dalla tecnica della doratura a quella degli arazzi, dall’intarsio dei legni e materiali pregiati fino ai cristalli e agli specchi, un’immersione in un mondo straordinario di tecniche decorative, da cui prendere spunto per creare un personale capolavoro natalizio. Prenotazione consigliata al numero 011 195 604 49 e in biglietteria (www.museireali.beniculturali.it).