Carlo Picco nuovo Commissario dell’ASL Città di Torino

Nominato Commissario dell’ASL Città di Torino (dal 01.01.2020 al 31.05.2021) dalla Giunta della Regione Piemonte, con D.G.R. n. 1-757 del 18 dicembre 2018, il dottor Carlo Picco è già entrato nel vivo dell’attività.

Il Direttore Sanitario, dott. Edoardo Tegani ed il Direttore Amministrativo, dott.ssa Silvia Isabella Martinetto, hanno illustrato al neo Commissario la struttura organizzativa dell’ASL Città di Torino, con i suoi punti di forza e le sue criticità.

La giornata di ieri è stata dedicata a verificare personalmente la situazione dei Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri (Maria Vittoria, Martini e San Giovanni Bosco) e dei Centri di Prenotazione, confrontandosi con i responsabili ed il personale che lavora in prima linea.

La facilità di accesso dei cittadini alle strutture sanitarie ed alle prestazioni che vengono erogate sono obiettivi prioritari per un’Azienda Sanitaria e, secondo questa prospettiva, il neo Commissario ha voluto iniziare suo percorso.

“Ho trovato i Pronto Soccorso affollati, ma ben presidiati. Non è ancora arrivato il picco influenzale, che porterà ancora un maggiore afflusso di pazienti; per questo con i Direttori dei Pronto Soccorso abbiamo già iniziato a confrontarci per poter approntare le soluzioni più efficaci per fronteggiare la situazione – afferma il dott. Carlo Picco - “Ho voluto rendermi conto della situazione dei Centri Unici di Prenotazione, recandomi al CUP dell’Oftalmico, per verificare il percorso del cittadino nel prenotare una visita o un esame diagnostico e le relative liste d’attesa”.

“Sarà un’esperienza professionale impegnativa e stimolante, svolta in stretta relazione con l’Assessorato alla Sanità, con alcuni obiettivi prioritari: l’integrazione socio-sanitaria, le liste d’attesa, l’efficientamento ed il completamento del processo di unificazione aziendale”.

Nei prossimi giorni il Commissario dell’ASL Città di Torino incontrerà i direttori di Dipartimento, di Distretto, di Presidio e successivamente le Organizzazioni Sindacali per fare il punto della situazione ed entrare nel merito delle problematiche aziendali.