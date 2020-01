La panchina dedicata a Vito Scafidi verrà ripristinata a marzo

La panchina dedicata a Vito Scafidi di Piazza Chiaves, vandalizzata solo pochi giorni fa, verrà ripristinata il prossimo marzo: ad annunciarlo, nel corso di un sopralluogo realizzato sabato mattina, è stato il direttore artistico del Museo d'Arte Urbana Edoardo Di Mauro: "La prenderemo in carico - ha assicurato - insieme a tutte le altre con un intervento dell'artista Vito Navolio: si tratta di un'occasione in più per ricordare Scafidi e, contemporaneamente, sensibilizzare sul tema impellente della sicurezza delle scuole".

Sdegno, per un atto gratuito e apparentemente senza motivo, è stato espresso anche dal presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, dal presidente della fondazione Benvenuti in Italia Davide Mattiello e dai consiglieri presenti, tra cui Ernesto Ausilio e Giuseppe Cammarata del Partito Democratico, Davide Lantermino, Francesca Lemma e Sara Bombaci del Movimento 5 Stelle e Giulia Gariglio di Fratelli d'Italia: “Questo ennesimo atto di inciviltà e di non rispetto per Vito – ha dichiarato il primo - ci deve rafforzare nell'impegno istituzionale e civile per continuare a trasmettere i valori della memoria affinché tali tragedie non accadano mai più”.

Presente al sopralluogo anche il vice-presidente vicario del Consiglio Comunale Enzo Lavolta: "Esprimo apprezzamento - ha commentato - per la velocità con cui la Circoscrizione è intervenuta. Ricordo con particolare emozione la giornata dell'inaugurazione, dove ero presente in rappresentanza della Città: la tempestiva segnalazione dei cittadini ha dimostrato la loro affezione a quella che non è una semplice area verde ma anche un luogo di memoria".