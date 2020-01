Domenica a Bardonecchia "Crazy Magic Circus" e "Folli all’Opera"

L’arrivo della befana a Bardonecchia si festeggia con magia e teatro. Domenica 5 gennaio il Palazzo delle Feste ospita un doppio appuntamento. Alle 17 Crazy Magic Circus è un viaggio spettacolare nella carriera pluridecennale di due grandi artisti, Los Fabulosos, Raoul Gomiero e Mister David. Dai circhi internazionali ai Galà di Magia, passando per grandi produzioni televisive, i Los Fabulosos tornano come duo in questo spettacolo dalla forte impronta magica, condita da virtuosismi di giocoleria e coinvolgimento del pubblico. Un mix di emozioni, leggerezza e stupore dedicato a tutti gli amanti degli spettacoli dal vivo. Per i più piccoli, a partire dalle 16 il foyer del Palazzo delle Feste si anima con giochi e truccabimbi. Ingresso gratuito.

Alle 21, Folli all’Opera è un divertente e affettuoso omaggio al mondo della lirica, uno slalom scanzonato tra le arie più famose. Tre attori interpretano i personaggi di Mozart, Puccini, Rossini, Verdi, Donizetti, accompagnati da due musicisti che, rielaborando le partiture originali, fanno da contrappunto ai brani recitati. Il testo, appositamente scritto da Emiliano Poddi, cuce le diverse vicende creando una specie di Helzapoppin operistico dove tutto può accadere.

I personaggi dei libretti d’opera si avvicendano sul palco, si rivolgono al pubblico, dialogano con il direttore d’orchestra e con i musicisti. Vogliono capire, fare il punto della situazione dopo migliaia di repliche sempre uguali. Non è per niente facile essere personaggi d’opera. A parte lo spaventoso tasso di mortalità, ci sono stranezze che loro ancora non si spiegano, domande che restano in sospeso. Esempio. Perché nell’opera, quando qualcuno viene pugnalato alle spalle, invece di sanguinare canta? E perché il pubblico, nonostante queste stranezze, alla fine si commuove? Le gag, i momenti poetici e le situazioni assurde si susseguono in una girandola che lascia senza fiato, emoziona, meraviglia. Un gioco raffinato, un divertimento intelligente rivolto sia agli appassionati sia a chi si affaccia per la prima volta sul meraviglioso mondo dell’opera.

Biglietti intero € 15 | under 18 € 5 | over 65 e convenzionati € 10

www.bardonecchia-scena1312.it

domenica 5 gennaio 2020

Bardonecchia – Palazzo delle Feste, piazza Valle Stretta 1