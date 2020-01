Carta HYPE: La Prepagata N°1 Del 2019

La carta prepagata Hype è considerata da molti come la migliore soluzione carte conto presenti sul mercato italiano grazie ai numerosi vantaggi e servizi di cui dispone. Dal controllo semplice delle entrate e delle uscite, alla possibilità di domiciliare le proprie utenze e l’offerta cashback, Hype ha tutte le caratteristiche che stanno rivoluzionando il settore bancario italiano a un costo veramente minimo.

Hype sta vivendo un periodo di rapida crescita e può contare un numero di clienti superiori a 900.000 che la colloca tra le banche online più popolari in Italia. Ma quali sono i motivi che rendono l’offerta Hype così vantaggiosa e interessante?

(Per leggere la recensione completa della carta HYPE visita MiglioriCartePrepagate.it)

Uno dei motivi principali per cui sono sempre di più le persone che decidono di utilizzare la prepagata Hype sono i suoi costi decisamente contenuti in entrambe le versioni attualmente disponibili. Hype Start è la versione base gratuita della carta conto, mentre Hype Plus è la versione premium che dispone di servizi migliori ed è disponibile a un costo di 12 euro all’anno, un prezzo decisamente inferiore a qualsiasi conto corrente tradizionale.

Ma oltre ai costi di gestione limitati Hype permette di effettuare una gran parte delle operazioni tra cui prelievi, pagamenti e ricariche in maniera assolutamente gratuita. Se invece vogliamo considerare le principali differenze tra le due carte, quella più importante è senza dubbio il limite di ricarica.

Nel caso dell’Hype Start il limite annuale ammonta a soli € 2.500 che non permette di utilizzare la carta come unica soluzione. Tuttavia, con la versione a pagamento il limite è di € 50.000 e può sostituire facilmente un conto corrente ben più costoso e difficile da gestire.

Un altro aspetto che rende l’offerta Hype molto interessante e proiettata verso l’innovazione è la possibilità di collegare la propria carta conto con la maggior parte dei sistemi di pagamento tramite cellulare, tra cui i principali sono Google Pay e Apple Pay. Questo permette di utilizzare la propria carta come metodo di pagamento senza doverla portare con sé, ma utilizzando il proprio cellulare.

Un altro aspetto che rende l’offerta della carta conto Hype così interessante è la ricchissima gamma di sconti e i vantaggi della promozione cashback disponibili con un numero limitato di carte prepagate con IBAN in Italia.

Per quanto riguarda le problematiche legate alla sicurezza Hype è rinomata per essere un prodotto all’avanguardia garantendo standard di altissimo livello per evitare che i clienti possano subire frodi o che possano avere problemi in caso di furto o smarrimento della carta. E se qualcuno ha qualche remora riguardo l’utilizzo di un’app o di una piattaforma Web per la gestione delle proprie finanze non c’è nulla di cui preoccuparsi. Hype dispone di un sistema efficace per criptare i dati personali e tutte le operazioni effettuate.

Conclusione

Hype è da considerarsi a tutti gli effetti come una delle carte che permette di gestire le proprie finanze in modo semplice e snello. Le due versioni disponibili, quella gratuita e quella premium, dispongono di funzionalità e caratteristiche diverse tra loro che possono essere utili a diverse tipologie di persone.

Se la versione Start si può considerare come una carta prepagata che dispone di funzionalità leggermente superiori rispetto a quelle di carte tradizionali con una versatilità relativamente limitata dal basso plafond, la versione Plus offre tutte le funzioni che servono a un piccolo-medio risparmiatore a prezzi decisamente inferiori rispetto a quelli disponibili presso una banca tradizionale.

Se si sta cercando una valida alternativa a un conto corrente bancario per gestire le proprie finanze ovunque ci si trovi tramite un’app Hype è la soluzione perfetta che grazie alle continue innovazioni permetterà ai suoi clienti di rimanere un passo avanti a tutti gli altri conti.