Conto alla rovescia per i golosi di Torino: arriva la pizza "doc" di Gino Sorbillo

Napoli, nella sede "storica" di via dei Tribunali o sul lungomare di via Partenope, poi Milano, a pochi passi dal Duomo e addirittura New York. Adesso, finalmente, anche Torino: arriva sotto la Mole una pizza per buongustai. E' quella griffata Gino Sorbillo, in pieno stile napoletano.

Il locale sarà in via Buozzi, all'angolo con via XX settembre, nell'area pedonale alle spalle di via Roma che in questi ultimi tempi ha visto arrivare anche un marchio globale come Starbucks e che dunque si sta candidando a diventare - a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova - una zona a forte vocazione enogastronomica, visto che sono già molti i locali e i ristoranti poco distanti.



Ancora incerta la data dell'inaugurazione, ma intanto i golosi torinesi (e non solo) possono già farsi venire l'acquolina in bocca. Pronti ad assaggiare le ricette tipiche custodite e tramandate da una delle famiglie "storiche" di pizzaioli napoletani. Margherita, certo, ma non solo: un tuffo nel gusto per riscoprire uno degli alimenti più amati dagli italiani.