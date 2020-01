Nella serata di giovedì gli agenti di polizia hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino gabonese di 24 anni.

L’uomo è stato notato vicino a un esercizio commerciale di via XX Settembre, in compagnia di altri avventori. Sottoposto a controllo, è stata rinvenuta una busta in cellophane con all’interno 46 involucri contenti cocaina e circa 320 euro in contanti.

Il ragazzo era già destinatario di un divieto di dimora nel Comune di Torino emesso nel maggio dello scorso anno.