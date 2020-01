Elezioni 2021 Torino, Lo Russo (Pd): "Se manca convergenza primarie entro l'estate"

Primarie entro l'estate per scegliere se, in vista delle comunali 2021, anche a Torino si debba replicare l'attuale modello nazionale Pd-M5S o il centrosinistra debba correre da solo. A lanciare la proposta, via Facebook, è il capogruppo comunale dem Stefano Lo Russo.

Durante la conferenza di fine anno la sindaca Chiara Appendino non ha escluso l'ipotesi di ricandidarsi alle amministrative del prossimo anno, ma la scelta verrà fatta dopo l'estate. Una possibilità, come spiega Lo Russo, che a 15 mesi dalle elezioni ha aperto un "dibattito. Non condivido il modo, disordinato, ma è anche vero che le questioni sul tappeto sono reali".