Intesa-Sanpaolo: 14mila visitatori per "L'ospite illustre" al grattacielo di Torino

Grande successo di pubblico per la rassegna “L’Ospite illustre” nelle festività natalizie che si è chiusa ieri al grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino facendo registrare 14mila presenze in poco più di 15 giorni.

Il capolavoro di Giovanni Bellini “Madonna di Alzano”, protagonista di questa edizione in prestito dall’Accademia Carrara di Bergamo, ha attirato turisti e cittadini al 36esimo piano del grattacielo, ottenendo il massimo risultato possibile, dati i vincoli di sicurezza e organizzativi imposti, a conferma dell’apprezzamento per le iniziative culturali organizzate da Intesa Sanpaolo e per l’apertura al pubblico dell’edificio.

I visitatori hanno potuto così ammirare un’opera molto importante, per la prima volta esposta a Torino, con un allestimento creato per l’occasione in grado di integrare l’arte classica in un contesto di piena modernità come quello del grattacielo Intesa Sanpaolo.

L’impegno di Intesa Sanpaolo per la vita culturale torinese troverà una grande conferma con l’apertura, tra un paio di anni, a Torino delle Gallerie d’Italia – Piazza San Carlo annunciata di recente. Il quarto museo di Intesa Sanpaolo, dopo Milano, Napoli e Vicenza, sarà dedicato in prevalenza alla fotografia. Il progetto viene presentato il 14 gennaio prossimo. Continua inoltre fino al 4 maggio la mostra su Andrea Mantegna a Palazzo Madama, di cui Intesa Sanpaolo è co-organizzatore e promotore.

Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “L’Ospite Illustre al grattacielo è un incontro con l’arte particolarmente atteso e che piace molto ai torinesi e ai turisti. La conferma del successo dell’iniziativa, in dialogo con l’esposizione su Mantegna in corso a Palazzo Madama, dimostra ancora una volta come Intesa Sanpaolo sia la principale Banca italiana anche nell’impegno a sostenere e promuovere cultura e conoscenza. È l’ulteriore testimonianza della naturale responsabilità assunta da una grande impresa privata nei confronti del proprio Paese, con una particolare attenzione alla città di Torino che esprime un patrimonio artistico e culturale di straordinaria ricchezza”.