Leggere per crescere: secondo appuntamento dei "Venerdì di 9nuvole" a Roletto

Tra gli appuntamenti del venerdì sera in programma da gennaio a maggio presso l'Associazione 9nuvole (via Torino, 4 - Roletto - www.9nuvole.it), l'incontro del 17 gennaio, con inizio alle 20.30, dal titolo "Leggere per crescere - La Lettura ad Alta Voce: un viaggio da iniziare insieme in un mondo da esplorare insieme", è dedicato all'importanza di leggere ad alta voce ai propri figli fin dalla più tenera età.

L'ideatore e docente del Corso di lettura ad alta voce dell'Associazione culturale YOWRAS, Paolo Domenico Montaldo conduce la serata divulgativa alternando concetti importanti, consigli e tecniche base utili ai genitori, ai nonni, agli educatori, ai futuri genitori che intendono fare della lettura ad alta voce un appuntamento fisso e fondamentale per la crescita del loro bambino.

Quella che normalmente viene definita "la fiaba della buonanotte" non è solo il momento che precede il sonno, è un passaggio importantissimo del rapporto che si costruisce tra il bambino e colui o colei che legge. Un passaggio talmente importante che deve iniziare ancor prima che il piccolo stesso sia in grado di richiedere il racconto della fiaba.

Questi e altri argomenti sono al centro della serata che permette ai genitori di avere alcuni strumenti base per rendere non solo piacevoli i momenti di lettura ad alta voce con i propri figli, ma di acquisire la consapevolezza di un tempo condiviso di grande qualità che produce benefici nel tempo e si trasforma in un dono prezioso.