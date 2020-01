"Bestie rare": il 12 gennaio torna la rassegna di Onda Larsen al Qubì

Dopo due appuntamenti e due sold out nel 2019, torna il 12 gennaio la rassegna curata da Onda Larsen e dedicata alla migliori produzioni indipendenti che si affacciano sul panorama italiano. Sul palco del Qubì di via Parma 75 alle 20,30 sale Angelo Colosimo con "Bestie rare", un semi-dramma in lingua calabra, per la regia Roberto Turchetta (ingresso 10 euro). Un paesello della Calabria, un tribunale popolare che giudica e condanna senza remore un imputato poco più che bambino, un substrato culturale cinico da cui emergono una spietata vendetta e storie di pedofilia consumate da un prete: “Bestie rare” racconta una cultura secolare che esplode tra luoghi comuni, gergalità, modi prosaici e poetici.

Lo spettacolo è prodotto Wobinda Produzioni di Bologna. Per questo, prima è in programma un aperitivo dedicato all'Emilia Romagna, una formula inventata per accattivare un pubblico giovane e portarlo a teatro. Costo aperitivo, a cura di Associazione Culturale Qubì, 10 euro (una tapas e cocktail/vino/birra).