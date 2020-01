A Mondojuve arriva un cardiovan per il check-up dell'aorta

Nel parco commerciale Mondojuve, sito tra Nichelino e Vinovo in strada Debouché, dal 13 al 28 gennaio si tiene la campagna nazionale di screening di Cardioteam Foundation per verificare la salute dell’aorta dedicata ad una popolazione dell’età compresa tra i 55 e i 75 anni, con appuntamenti gratuiti e prenotazione obbligatoria.

Un CardioVan, un camper che diventa un ambulatorio medico viaggiante, sarà posizionato in corrispondenza dell’entrata principale del Centro. Sportland, il negozio degli sportivi situato negli spazi del nuovo retail park, ha deciso invece di dedicare il proprio spazio riservato ai test di prodotto a quattro appuntamenti esclusivi, per altrettanti sabati non consecutivi, per testare le migliori scarpe da jogging di quattro brand differenti.

Il primo incontro è l’11 gennaio, poi il 25 gennaio e altri due appuntamenti avverranno tra febbraio e marzo con altri marchi del settore.