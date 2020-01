Un gennaio di risate per il Piccolo Teatro Comico, da Stefano Gorno a Barbiebubu

Riparte domani, venerdì 10 gennaio, il calendario di appuntamenti al Piccolo Teatro Comico di Torino (via Mombarcaro 99). Sul palco, Stefano Gorno con la sua stand up comedy "Va tutto bene", frase confezionata e riproposta in ogni conversazione quotidiana quando si parla di famiglia, lavoro, salute, ma anche di società e politica, "nell'Italia dell’aiutiamoli a casa loro, della TAV, della religione fai da te, dei social e delle serie TV".

Si prosegue il 17 con "Viva la fede" di Mauro Villata e Giampiero Perone, un folle viaggio tra i personaggi che popolano la parrocchia di don Elio. Cicerone d’eccezione, Perone cercherà di districarsi tra il venditore ambulante Kibombo e il giardiniere parrocchiale Quinto, tra il capo dei falchetti e l’insegnante di recitazione dell’oratorio. Il tutto sotto l’occhio sempre vigile del padrone di casa, un sacerdote decisamente sopra le righe.

Perone tornerà giovedì 23 per presentare un gustoso "Varietalk" che apre il confronto, tramite l'arte del sorridere e divertire, su vari temi legati a diverse branche del sapere: dalla scienza alla letteratura, dall'arte alla musica, dalla matematica alle realtà di tutti i giorni.

Volto ormai immancabile nelle stagioni del Piccolo Teatro Comico, Francesco Damiano sarà in scena il 24 con "Scusate se esisto", un mini-varietà, come lui stesso lo definisce, dove un clown poetico e spietato al tempo stesso dà forma a una serie di personaggi esilaranti. Dal timidissimo e ingenuo GialloRenzo al preveggente Mago di Canosa, celebre per le sue doti “indovinatorie”.

Infine, si chiude il bellezza, il 31, con il fantasista, comico e trasformista Dario Bellotti, in arte Barbiebubu, una delle drag queen più originali del panorama internazionale, che presente il suo nuovo spettacolo, "Atelier". Una girandola di gag comiche e musicali, condita da una simpatia trascinante e una grande autoironia, che coinvolge il pubblico tra luci e colori eccentrici e importanti riflessioni sulla vita.



Info e prenotazioni

Piccolo Teatro Comico

Tel: 339.301.0381

www.piccoloteatrocomico.com