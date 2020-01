Montaruli-Lomanto (fdI):"Manca un'aula studio in Circoscrizione 6"

"Non è possibile che nella sesta circoscrizione, nonostante la vicinanza al campus Luigi Einaudi, polo di eccellenza per le materie giuridiche e umanistiche non sia presente nemmeno un' aula studio universitaria. L'approvazione di questo ordine del giorno sia decisivo affinché le cose cambino, l'apertura di un' aula universitaria nella zona nord di Torino, oltre ad essere un atto dovuto, rappresenterebbe un importante passo per la riqualificazione del territorio" dichiara Valerio Lomanto, capogruppo FdI in circoscrizione6.

"Studenti universitari arrivano a Torino da tutta Italia per studiare ed è assurdo che non abbiano un'aula studio in una circoscrizione come la sesta che ne attira così tanti", afferma Augusta Montaruli, parlamentare di Fdi che continua "Questi ordine del giorno è l'ennesima riprova dell'ottimo lavoro di Fratelli d’Italia sul territorio. Ora Appendino recepisca immediatamente. Basta belle parole sulla riqualificazione e il diritto allo studio, vogliamo i fatti, noi come sempre vigileremo".