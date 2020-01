Emergenza lavoro, interrogazione in Senato e OdG del Consiglio regionale

Il Piemonte sta attraversando una profonda crisi industriale e occupazionale, certificata dalle misurazioni dell'Istat più recenti, secondo le quali sono andati persi 17mila posti di lavoro e gli occupati nel comparto manifatturiero sono diminuiti di 25mila unità. Numeri tremendi a significare un'emergenza di cui non si intravede la fine. E di fronte all'inconsistenza e al tergiversare del Governo, la Lega ha deciso di portare la discussione in Senato, presentando un'interrogazione al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

«Il nostro territorio sta soffrendo enormemente per la crisi economica in cui è avviluppato il Paese da troppi anni, senza che vi sia all'orizzonte un qualche segnale di discontinuità. In particolare, il Canavese è una delle aree più colpite e le possibilità per i giovani o i disoccupati di trovare nuovi impieghi sono sempre più labili – spiega il senatore canavesano della Lega Cesare Pianasso, primo firmatario dell'interrogazione e membro della commissione Industria – Quella che una volta era soprannominata "la piccola Ruhr" italiana, si sta trasformando in un deserto di stabilimenti vuoti. In questo scenario preoccupante, spiace constatare una volta di più l'assoluta incapacità e il totale immobilismo del Governo, che anche sul fronte del lavoro si è rivelato disastroso. Ora non c'è tempo da perdere, il Piemonte ha bisogno delle risorse per fare fronte alle tante emergenze occupazionali aperte, dando fiato almeno per qualche tempo a numerose famiglie che rischiano, senza la possibilità di ricevere la cassa integrazione in deroga, di perdere l'unica fonte di sostentamento. Ma solo i fondi per la Cig non bastano: il Governo deve spiegarci cosa intende fare e quali stanziamenti intende destinare per far partire i molti cantieri fermi in tutta la Regione e per incentivare la riapertura di nuove attività industriali nel nostro territorio».

Intanto, il Consiglio regionale ha approvato un Ordine del giorno per dichiarare lo stato di emergenza occupazionale e salariale in Piemonte e per chiedere al Governo lo stanziamento delle risorse per rifinanziare la cassa integrazione e per le aree colpite dalla crisi industriale. Un documento che è stato presentato da tutti i capigruppo, sia di maggioranza che di opposizione.