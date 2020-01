Lo storico Teatro Matteotti di Moncalieri si rifà il look

Il 2020 regalerà nuova vita allo storico teatro civico Matteotti di Moncalieri, per il quale è in programma un profondo restyling.

Le linee di indirizzo su cui basare il progetto sono state messe stabilite in una delibera della Giunta comunale pochi giorni fa. Non ci sarà solo una riqualificazione funzionale delle attività del teatro, ma si punta a dare una nuova veste a tutto lo spicchio di centro storico intorno allo stabile. Sono in calendario l’inserimento degli arredi urbani, il rifacimento della strada e altri interventi che mirano a ridare nuova luce a tutta la zona.

Il tutto con un occhio al progetto di zona a traffico limitato, che il Comune di Moncalieri vuole approvare per cambiare volto al cuore pulsante della città.