Rinascerà il teatro civico Matteotti di Moncalieri, un investimento di 5 milioni di euro

La decisione era stata presa già alcuni mesi fa, poi l'emergenza coronavirus e il lungo lockdown avevano bloccato tutto, ma ora è arrivata l'ufficialità: il teatro civico Matteotti di Moncalieri rinascerà.

Le linee guida dell'intervento di riqualificazione dello storico impianto sono state approvate dalla giunta comunale, che ha dato l'ok ad un intervento da 5 milioni di euro. In una prima fase verranno rivisti gli impianti, quindi ci sarà il restyling della facciata esterna, della galleria e della platea, oltre alla creazione di un ristorante al primo piano, che sarà aperto a tutti. Nuovo anche l’ingresso per il pubblico, che sarà spostato su via San Martino.

Infine, verra scelta una vernice più moderna anche per il tratto di strada di fronte al teatro, che diventerà una zona dedicata non solo ai frequentatori del teatro ma a tutta la cittadinanza. Un profondo restyling che andrà di pari passo con il nuovo volto del centro storico di Moncalieri, che nei weekend è diventato zona pedonale, vietando l'accesso alle auto.

Mentre si avvicina la data del 3 luglio, con il concerto della rassegna 'Organalia' che celebrerà la riapertura del Castello Reale, illimunato ieri sera con il tricolore per rendere omaggio agli 'eroi' di questa emergenza covid, medici e infermieri.