Dramma sfiorato in via Locana, tre donne intossicate da monossido: portate in ospedale

Dramma in via Locana. In un alloggio che si trova al civico 15 è scattato l'allarme a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio che ha visto tre donne coinvolte. Due, in particolare, di 81 e 56 anni, le persone che sono apparse in condizioni più preoccupanti: sono state trasportate al Maria Vittoria in codice giallo dai soccorritori del 118, mentre la terza persona desta preoccupazioni minori ed è stata valutata in codice verde.

Tutta da ricostruire la dinamica che ha condotto all'intossicazione, ma si sospetta che sia da ricondurre al mal funzionamento di un braciere.