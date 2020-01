'Ndranghetà, il pm accusa l'imprenditore torinese Burlò: "Ha minacciato un indagato"

Deve restare in carcere Mario Burlò, l'imprenditore arrestato il 20 dicembre a Torino in una inchiesta di ndrangheta, anche perché avrebbe fatto minacciare un coindagato.

E' quanto ha affermato oggi la Procura, davanti al tribunale del Riesame, dove è stato discusso il ricorso presentato da Burlò contro l'ordinanza di custodia cautelare. I pm hanno depositato il verbale dell'interrogatorio (eseguito oggi prima dell'udienza) di un altro arrestato, Carlo De Bellis: l'uomo ha detto che, dopo aver scritto a Burlò (tramite un avvocato) per ottenere del denaro che, a suo dire, gli spettava per via di una precedente collaborazione, è stato minacciato da "due calabresi".

L'episodio è stato smentito dai difensori dell'imprenditore, Maurizio Basile e Domenico Peila. I legali hanno chiesto per Burlò la scarcerazione o, in subordine, gli arresti domiciliari a Olbia.